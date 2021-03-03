Саркози заявил, что не станет участвовать в президентских выборах

Бывший президент Франции Николя Саркози Фото: REUTERS

Бывший президент Франции Николя Саркози не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в стране весной следующего года, однако он намерен проголосовать за одного из кандидатов.

«Я уже говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, и я верен этому слову», - сказал он в интервью газете Le Figaro.

Саркози отметил, что хоть он и «перевернул страницу активной политической деятельности», это не значит, что должен быть «безразличным к происходящему» во Франции. Экс-лидер Пятой республики пообещал «позже сказать, чью кандидатуру поддерживает и почему».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 марта суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и «торговле влиянием». По решению суда, французский политик приговорен к трем годам лишения свободы, причем только один из них – это реальный срок заключения, еще два года – условный срок наказания. По данным СМИ, бывший глава государства может избежать тюрьмы и отбыть год под домашним арестом.