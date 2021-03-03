ВОЗ: За неделю «британский» штамм коронавируса выявлен еще в пяти странах

ВОЗ сообщила, что новые штаммы коронавируса расширили свою географию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшую неделю так называемый «британский» штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Соединенном Королевстве, выявлен еще в пяти странах, и их общее число достигло 106.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, «южноафриканский» вариант вируса Sars-Cov-2 на сегодняшний день циркулирует уже в 56 странах, а штамм, изначально обнаруженный в Бразилии и Японии, найден в 29 государствах, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксировано распространения ни «британского», ни других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза мутаций заболевания на территорию страны.

К слову, в России появился первый отечественный ПЦР-тест, который выявляет британский вариант COVID-19.

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