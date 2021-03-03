Число погибших из-за давки в университете Эль-Альто в Боливии возросло до семи

Полиция проводит расследование случившегося в университете Эль-Альто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв давки в боливийском Государственном университете Эль-Альто возросло до семи. В больнице скончались еще два студента, получивших серьезные травмы при падении с четвертого этажа, сообщает газета El Deber.

Четверо пострадавших остаются на больничных койках, их состояние медики оценивают как тяжелое. Ранее было известно о пяти погибших и троих пострадавших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, трагедия в Боливии произошла во вторник, 2 марта. Во время студенческого собрания на факультете экономических, финансовых и административных наук в университете Эль-Альто молодежь столпилась у перил. Ограждения не выдержали натиска и сломались. В результате стоявшие у края студенты упали с 17-метровой высоты. Двое скончались на месте, остальные умерли от травм в больнице.

Полиция проводит расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. В частности, сотрудников правоохранительных органов интересует, как руководство и охранники вуза могли допустить большое скопление учащихся во время пандемии коронавируса, когда все должны соблюдать социальную дистанцию.