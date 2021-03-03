В Калифорнии столкнулись внедорожник и грузовик, погибли 13 человек

Полиция работает на месте аварии в Калифорнии Фото: REUTERS

Недалеко от небольшого американского города Холтвилл в штате Калифорния 2 марта произошла авария, жертвами которой стали 13 человек, еще как минимум шестеро пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

Начальник полиции штата Омар Уотсон на специальной пресс-конференции рассказал подробности этого ДТП. По его словам, на трассе столкнулись грузовик и внедорожник, в котором ехали 25 человек.

«Очевидно, что машина не предназначена для перевозки такого большого числа людей», - отметил полицейский.