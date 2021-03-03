Последние новости на утро 3 марта 2021: США и ЕС ввели новые санкции против России

«КП» – о последних новостях на утро 3 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 3 марта 2021 года. Накануне Соединенные Штаты и Евросоюз объявили о новых санкциях против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Так, Евросоюз решил «наказать» российских силовиков, причастных, по мнению Запада, к давлению на отправленного в колонию оппозиционера. А США внесли в санкционный список семь человек и 14 организаций, в числе которых четыре зарубежные компании. .

Тем временем Госдуме подготовили законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Документ предполагает отмену предела для индивидуального пенсионного коэффициента в три балла: перерасчет должен проводиться по его максимальному значению – десять баллов в год.

Рранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться с 2022 года. По ее словам, никаких возражений против этого нет, но главная проблема – определиться, по какому сценарию пойти и где найти на это деньги.

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