Экс-депутат Рады призвала готовиться к военному захвату Крыма

Украинский политик заявила, что Украине надо быть готовой к турбулентности в российской политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Украины должна быть в постоянной готовности к военному захвату Крыма у России, заявила бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол.

Политик отметила, что в любой момент в России могут начаться "процессы турбулентности", и Украине следует быть готовой к военной операции на полуострове.

- В России в любой момент могут начаться такие процессы турбулентности, что мы можем это использовать для того, чтобы вернуть Крым. Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся, - заявила Черновол в эфире телеканала "Прямой".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым. Он также заявил, что готов встать в первых рядах штурмового батальона, если президент Зеленский примет решение о наступлении.