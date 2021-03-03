Автоэксперт дал советы, которые помогут сэкономить на покупке машины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как выгодно купить автомобиль, чтобы и цена устраивала, и гарантия была, и внушительная скидка? Ответ на этот вопрос знает автоэксперт Вячеслав Субботин. Он дал советы, которые помогут сэкономить в данной ситуации.

Даже покупая новую машину в автосалоне нужно торговаться, а вот на различные дополнительные опции соглашаться не стоит, добивайтесь именно снижения цены.

- При покупке нового авто вариантов для торга не так много, тем не менее, они имеются. Прежде чем идти в автосалон и начинать торг, подберите пару вариантов, чтобы была альтернатива, изучите цены на рынке. Отправляйтесь туда, где прайс более доступный, - советует эксперт.

Желательно выбирать автосалоны, которые на слуху или имеют статус официального дилера, а вот отправляться в так называемые автомобильные салоны второго и третьего эшелона, не стоит. Очень высока вероятность стать жертвой мошенников.

- Стоит озвучить менеджерам, что подобную машину в другом месте вам предлагают за определенную суму. Только если предложение будет лучше, то вы согласны приехать именно к ним, - отмечает Субботин в беседе с «360».

Как правило дилеры идут навстречу, но нужно проявить серьезную психологическую выдержку.

- Первым делом сотрудники автосалона будут пытаться уговорить клиента на покупку с помощью различных опций и подарков. Но не стоит соглашаться, выбрали машину и стойте на своем, не пытайтесь что-то добавить в комплектацию, иначе ценник может вырасти на 100-200, а то и 300 тысяч рублей, - заключает специалист.

Что касается подержанного авто, не нужно обращаться к перекупщикам. Это уже исключает посредника при продаже.

- Перед покупкой внимательно изучите историю машины. Возьмите с собой обычный толщиномер. Он покажет: красили автомобиль или нет, битый он или не битый. Лучше брать машину с выцветшей краской, но лишь бы она была «родная», - дает совет Вячеслав Субботин.

Выцветшая краска будет гарантией, что на машине не менялись детали. А вот если видна новая краска или шпатлевка, то торгуйтесь.

Стоит обратить внимание на состояние тормозных дисков, подвески и фар. На проблемах технического состояния автомобиля тоже можно хорошо поторговаться.

А отказ от покупки фирменных аксессуаров поможет неплохо сэкономить. Аналогичные товары в интернете будут по более привлекательной цене.

Ранее российский автоэксперт Виктор Похмелкин объяснил порядок действий при отзыве машины. Если завод-производитель заявил, что авто нужно вернуть для доработки, то собственник должен первым делом отправляться в автосалон, где приобреталась машины, пишет ФАН.