В МВД отказались хранить отпечатки пальцев до 100-летнего возраста граждан

МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД России отказались от работы над проектом об увеличении срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100 лет. Причины отказа министерства неизвестны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что законопроект прошёл независимую антикоррупционную экспертизу, но в МВД отказались разрабатывать его дальше.