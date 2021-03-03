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Общество

В МВД отказались хранить отпечатки пальцев до 100-летнего возраста граждан

Причины отказа ведомства пока неизвестны
Ася КУЗНЕЦОВА
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МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста

МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД России отказались от работы над проектом об увеличении срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100 лет. Причины отказа министерства неизвестны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что законопроект прошёл независимую антикоррупционную экспертизу, но в МВД отказались разрабатывать его дальше.