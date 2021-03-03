В МВД отказались хранить отпечатки пальцев до 100-летнего возраста граждан

МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД России отказались от работы над проектом об увеличении срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100 лет. Причины отказа министерства неизвестны.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что законопроект прошёл независимую антикоррупционную экспертизу, но в МВД отказались разрабатывать его дальше.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в конце февраля в МВД предложили увеличить срок хранения отпечатков пальцев и хранить их не до смерти или достижения гражданином 80 лет, а до смерти или достижения 100 лет.

Документ с предложением поправок к 13 статье закона "О государственной дактилоскопической регистрации" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД отметили, что с 2015 по 2020 год число россиян, живущих дольше 80 лет увеличилось с 4,4 миллиона до 5,6 миллиона человек. Также в ведомстве обратили внимание на то, что именно граждане после 80 лет чаще остальных теряют память.