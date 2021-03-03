Легендарный футболист Пеле привился от COVID-19

Пеле прошел вакцинацию на дому Фото: REUTERS

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Сегодня — незабываемый день. Я сделал прививку, — подписал фотографию с вакцинации легендарный спортсмен.

Пеле напомнил своим подписчикам о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции, так как пандемия коронавируса продолжается. 80-летний экс-футболист уверен, что пандемия пройдет, если люди будут заботиться о ближних и помогать друг другу.

По информации бразильского издания G1, Пеле прошел вакцинацию на дому, ему вкололи препарат Coronavac, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. При этом используются препараты от Sinovac Biotech и британско-шведской компании AstraZeneca. 1 марта количество получивших первую дозу вакцины достигло 6,57 миллиона человек, обе дозы — 1,93 миллиона человек.

Ранее мать бразильского экс-футболиста Роналдиньо скончалась от коронавируса. Об этом рассказал сам бывший спортсмен у себя в аккаунте в соцсети. В октябре 2020 года Роналдиньо переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно.