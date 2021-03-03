Кардиолог назвал три упражнения, снижающие риск инфаркта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев дал советы, которые помогут снизить риск инфаркта. Для того, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, нужно пересмотреть свой рацион и пересмотреть систему питания.

- В этом вопросе данные составляющие являются наиглавнейшими: правильное питание и активный образ жизни. Мясные блюда должны быть в рационе человека не более двух-трех раз в неделю. А вот овощей и фруктов стоит включать побольше, - советует врач в беседе с телеканалом «360».

Врач подчеркивает, что люди, которые едят много клетчатки живут дольше. В рационе должны присутствовать оливковое масло, яблоки, мандарины или апельсины.

Что касается физической активности, то есть три упражнения, которые станут отличной профилактикой инфаркта.

Первое упражнение – ходьба. Она благотворно влияет на позвоночник, сердце и головной мозг.

- Состояние позвоночника сильно влияет на деятельность сердца и головного мозга. Это же иннервация - посыл сигналов к сердцу и прием от него. Все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы, - подчеркнул Хорошев.

Ходьба играет ключевую роль, поскольку помогает прокачивать кровь и увеличивать возврат венозной крови к правому отделу сердца.

Второе упражнение - ходьба на ягодицах. Для этого нужно сесть на пол, ноги выпрямить и сомкнуть в коленях. Проделать восемь шагов вперед и вернуться обратно. Оптимальными считаются 24 шага в обе стороны. Важное дополнение – упражнение нельзя выполнять на ковре.

Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону. При этом выполнять упражнение на ковре нельзя.

Третье упражнение - «Золотая рыбка».

- Нужно лечь на спину и с неподвижной головой и пятками начать поднимать лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног. Двигаться в течение семи-восьми минут, - посоветовал кардиолог.

Эти упражнения помогут сохранить здоровье сердца, заключил врач. А вот если появилось ощущение тяжести за грудиной, сердцебиение и головокружение, то это тревожные сигналы, с которыми стоит обратиться к врачу.

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