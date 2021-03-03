Фото спящей у стилиста Ким Кардашьян превратили в мем

Стилист звезды Крис Эпплтон сфотографировал спящую Кардашьян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фотография уснувшей во время посещения стилиста звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян стало вирусным в Сети. Пока женщине делали прическу, она расслабилась и уснула.

Стилист звезды Крис Эпплтон сфотографировал спящую Кардашьян и разместил снимок у себя в Instagram. Фото стало вирусным, а поклонники звезды стали активно ставить его на аватарку. Это заметила сама Кардашьян.

- О Боже, ваши аватарки, я просто рыдаю! — отреагировала она.

Также звезда появилась в комментариях под снимком Эпплтона в Instagram и иронично возмутилась поступком стилиста.

- Черт побери, я тебя ненавижу. Ты просто замучил меня, — написала Кардашьян.

Ранее фанаты пристыдили Ким Кардашьян за чрезмерно откровенное фото. На снимке звезда предстала без бюстгальтера. Многие посчитали такие фотографии "отсутствием самоуважения" и призвали женщину подумать о ее детях.