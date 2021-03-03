Частные компании Колумбии проявляют интерес к "Спутнику V"

Месяц назад министерство здравоохранения Колумбии уведомило о подписании соглашения о конфиденциальности для ведения переговоров с Россией о покупке "Спутника V" Фото: REUTERS

Четыре частных колумбийских компании заинтересованы в покупке российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом рассказал первый секретарь посольства РФ в Колумбии Леонид Сбойко.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что четвертая компания пока находится в процессе подачи заявки. Сбойко добавил, что интерес к вакцине со стороны частных компаний не исключает главную задачу диппредставительства, которая заключается в сотрудничестве с правительством Колумбии для поставки препарата в страну.

Месяц назад министерство здравоохранения Колумбии уведомило о подписании соглашения о конфиденциальности для ведения переговоров с Россией о покупке "Спутника V". Сбойко рассказал, что представители стран продолжают обмен информацией и обсуждают условия возможного контракта.

2 марта в Словакию поступила первая партия вакцины российского производства "Спутник V". Премьер-министр страны Игор Матович отметил, что переговоры о поставке были конструктивными и взаимовыгодными. Он выразил надежду, что вскоре люди смогут "сбросить маски и пожать руки друг другу".