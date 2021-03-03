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Коронавирус Covid-19

Мурашко призвал россиян соблюдать ограничения во избежание третьей волны коронавируса

Глава Минздрава напомнил, что наибольшая защита необходима людям старше 60 лет, поскольку они переносят заражение тяжелее остальных
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мурашко подчеркнул, что наиболее тяжело инфекцию переносят лица старше 60 лет, поэтому они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации

Михаил Мурашко подчеркнул, что наиболее тяжело инфекцию переносят лица старше 60 лет, поэтому они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал всех россиян продолжать носить медицинские маски и соблюдать все принятые из-за пандемии коронавируса ограничения, чтобы избежать наступления третьей волны коронавируса.

- И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, [выполнение] других мероприятий, которые регламентированы министерством здравоохранения, Роспотребнадзором. Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности, - обратился Мурашко вор время своей рабочей поездки в Новосибирск.

Глава Минздрава также подчеркнул, что тяжелее всего коронавирус переносят люди старше 60 лет, поэтому им необходимы дополнительная защита и вакцинация.

Михаил Мурашко также назвал срок формирования популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян, сообщил сайт KP.ru.