Михаил Мурашко назвал сроки формирования популяционного иммунитета в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян появится уже в первые шесть месяцев 2021 года.

Глава Минздрава отметил, что эпидемия может "захватить" и июль, но по планам вакцинации российские власти планируют завершение эпидемии в первом полугодии 2021 года.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Михаила Мурашко во время своей рабочей поездки в Новосибирск призвал всех россиян соблюдать принятые на фоне пандемии коронавируса ограничения, чтобы избежать начала третьей волны COVID-19 в России.

Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в стране в декабре.

В России зарегистрированы уже три вакцины: "Спутник V" от института имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра вирусологии "Вектор" и "КовиВак", разработанная в центре имени Чумакова. Сайт KP.ru публиковал интервью с заместителем главы "Вектора" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяной Непомнящих.