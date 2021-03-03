Цены на цветы не будут снижаться до конца марта

Цветы не будут дешеветь до конца марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ценниками на цветы, которые устанавливаются к 8 Марта, мало кого можно удивить. Букеты начинают дорожать с 14 февраля, а к международному женскому дню их стоимость взлетает еще на 30%.

Представители данного бизнеса соглашаются, что в этом году ситуация особая. После февральского праздника ценник не опустился вниз, как это бывало раньше, а продолжил расти.

- 5 марта ожидается резкое увеличение спроса, подорожание составил 125%. Думаю, что в этом году не сэкономишь, даже заказав букет к 8 Марта сильно заранее,- рассуждает директор по внешним связям Киевского рынка Москвы Арсений Мишкин.

По данным компании Starlight, за год цены на цветы выросли от 30 до 100% в зависимости от страны-поставщика.

Если в 2020 году одна роза обходилась покупателю в 80 рублей, то теперь в 150 рублей.

А вот с голландскими тюльпанами в этом году перебои. Поэтому и дорожают они быстрее собратьев. Если раньше ценник на один цветок стартовал с 30-35 рублей, то теперь с 65-75 рублей.

Причин сразу несколько: пандемия, рост затрат на перевозки и логистику, падение курса рубля.

Но подорожали не только импортные цветы, российская продукция тоже прибавила в цене. Это связано с холодной зимой. Из-за морозов выросли траты на отопление теплиц, теперь эти расходы заложены в каждый цветок.

- Стоимость цветов из Нидерландов не снизится, пока в стране не закончатся местные праздники. В России же цены на цветы начнут снижаться только к концу марта, когда закончился повышенный спрос на продукцию, - пояснил "Известиям" член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков.

Ранее аллергологи напомнили, что не все цветы одинаково безопасны. Мужчинам стоит удостовериться, что у дамы нет аллергии на то или иное растение. Например, распространенные на 8 Марта мимозы являются опасными для аллергиков, пишет ФАН.