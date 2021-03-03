В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации

Люди индивидуально отличаются: у кого-то быстрый иммунный ответ, а у кого-то он запаздывает Фото: REUTERS

Индивидуальные особенности иммунологического ответа объясняют недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

- Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону, — отметил Горелов в эфире Первого канала.

По словам специалиста, люди индивидуально отличаются: у кого-то быстрый иммунный ответ, а у кого-то он запаздывает. Он добавил, что у организма человека навсегда остается "память" после встречи с вирусом.

Ранее на аналогичный вопрос kp.ru ответила замруководителя научного центра "Вектор", разработчика вакцины " ЭпиВакКорона", Татьяна Непомнящих. По ее словам, те тесты, которые используются в коммерческих клиниках, лабораториях и муниципальных поликлиниках могут быть недостаточно чувствительны, чтобы обнаружить антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной".