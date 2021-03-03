Власти Москвы пожаловались на нехватку 20 тысяч рабочих на стройках

Сейчас на стройплощадках Москвы трудятся 45-47 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На столичных стройках не хватает до 20 тысяч рабочих, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, администрация города занимается решением этого вопроса. Сейчас на стройплощадках Москвы трудятся 45-47 тысяч человек.

Администрация столицы обратилась к главам российских регионов с просьбой предоставить рабочую силу. Загрутдинов сообщил, что в прошлом году из-за нехватки отделочников несколько домов по программе реновации перешли на 2021 году.

С аналогичной информацией Рафик Загрутдинов выступил в начале февраля 2021 года. Тогда он заявил, что из-за нехватки трудовых ресурсов многие подрядные организации задумались о повышении производительности труда.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице построят восемь промышленных предприятий. В их число войдут производители хлебобулочных изделий, обуви и авиационных материалов.