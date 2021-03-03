Ленинградская область выделила 26,8 млн рублей на гранты для начинающих фермеров

В Ленинградской области 2 марта стартовал грантовый конкурс поддержки начинающих фермеров «Агростартап». Средства на реализацию своих проектов в 2021 году получат семь предпринимателей, желающих открыть агробизнес и вести в регионе сельскохозяйственное производство. На гранты для фермеров правительство Ленобласти выделило из бюджета 26,8 миллионов рублей.

Грант «Агростартап» - новый формат помощи фермерству. Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Система поддержки фермеров и кооперации». По условиям конкурса «стартапер» не обязательно должен быть действующим фермером: главное он должен хотеть заниматься сельским хозяйством в Ленинградской области, собрать пакет документов и защитить перед конкурсной комиссией свой бизнес-проект. Каждый победитель может получить на реализацию своей идеи до 6 миллионов рублей.

Грант можно использовать на составление проектной документации, строительство производственных помещений, покупку новой техники и оборудования, приобретение семян, посадочного материала или сельскохозяйственных животных. Документы на конкурс принимаются со 2 по 31 марта в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Проект «Агростартап» реализуется в регионе с 2019 года. За это время ленинградские фермеры получили 17 грантов на общую сумму 55 млн рублей. В прошлом году на конкурс было подано 68 заявок (для сравнения, в 2019 году заявки подали 40 претендентов). Конкурсная комиссия отобрала девять предпринимателей, получивших на свои бизнес-идеи до 5 миллионов рублей. Победителями стали проекты по разведению крупного рогатого скота, перепелов, фермеры, занимающиеся овцеводством, козоводством и кролиководством, а также выращиванием садовой земляники.