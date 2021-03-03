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Экономика

Российские производители автомобилей столкнулись с дефицитом микросхем

Они необходимы для системы ЭРА-ГЛОНАСС и тахографов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем

Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем

Фото: Дмитрий БРУШКО

Российская автомобильная промышленность вслед за мировой столкнулась с нехваткой чипов. Глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев отметил, что в дефиците оказались микросхемы для системы ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей сообщила, что автоконцерны стали меньше заказывать из-за пандемии коронавируса, и ещё не готовы к полноценному возобновлению производства.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что дефицит микросхем спровоцировал подорожание многой электроники.