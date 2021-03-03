Российские производители автомобилей столкнулись с дефицитом микросхем

Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем Фото: Дмитрий БРУШКО

Российская автомобильная промышленность вслед за мировой столкнулась с нехваткой чипов. Глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев отметил, что в дефиците оказались микросхемы для системы ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и автопроизводителей сообщила, что автоконцерны стали меньше заказывать из-за пандемии коронавируса, и ещё не готовы к полноценному возобновлению производства.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что дефицит микросхем спровоцировал подорожание многой электроники.