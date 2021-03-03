Политологи объяснили последствия расторжения контракта на транзит газа между Россией и Румынией Фото: Shutterstock

Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа. Об этом сообщила румынская компания «Трансгаз». Документ должен был действовать до 31 декабря 2023 года, но стороны пересмотрели соглашение. Бухарест намерен использовать для транспортировки топлива свою инфраструктуру.

Соседствующая с Румынией Молдавия будет получать тот же российский газ, но уже с запада, а не с востока

Данный шаг был частично поддержан молдавскими властями. Президент страны Майя Санду отметила, что скоро они станут более независимы от Москвы. Но при этом встал вопрос оплаты по счетам, что вызвало определенные споры.

В свою очередь экс-министр энергетики Румынии Рэзван Николеску допустил, что подобный шаг может отразиться на бюджете страны, но только в том случае, если трубопровод вовсе выведут из использования. Если же мощности будут использоваться другими странами, то баланс удастся сохранить.

Эксперты отмечают, что договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон и стал очередным этапом на пути к сокращению транзита через Украину.

- Транзит через территорию Украины становится просто нерентабельным. «Турецкий поток» в этом плане более выгоден. Румыния, как и другие европейские страны, получает газ по более короткому и более выгодному маршруту, - отметил в беседе с «Известиями» заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов.

В 2024 году истекает срок газового контракта между Москвой и Киевом.

- Скорее всего, Россия не будет его продлевать и Европе придется с этим смириться, - заключил старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский.

Ранее экс-министр экономики Украины оценил убытки страны от запуска "Северного потока-2". Владимир Лановой предположил, что речь будет идти о сумме в 3 миллиарда долларов, пишет ФАН.