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Британцы восхитились "морозостойкими" жителями поселка под Воркутой

По их мнению, именно суровые погодные условия делают россиян "такими крутыми"
Антон Беспамятных
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Читатели таблоида восхитились тем, как жители поселка выдерживают такие холода

Читатели таблоида восхитились тем, как жители поселка выдерживают такие холода

Жители Великобритании активно обсуждали жителей поселка Цементнозаводский под Воркутой после публикации местного таблоида Daily Mail.

В статье приводятся фотографии и видео заброшенных домов, где на полах и окнах образовались огромные сосульки, а убранство заброшенных зданий запорошено снегом. Журналисты отметили, что в зимнее время года температура воздуха в этом поселении опускается до минус 50 градусов.

Читатели таблоида восхитились тем, как жители поселка выдерживают такие холода. Многие пришли к выводу, что именно из-за суровых погодных условий жители России "стойкие" и "такие крутые".

Один из пользователей заметил, что ему даже смотреть на фотографии и видео "страшно". Другой читатель пошутил, что в поселок следует пригласить юную экологическую активистку Грету Тунберг, чтобы она рассказала жителям сурового поселения о вреде глобального потепления.

Ранее немецкое издание Die Welt отреагировало на то, что Якутию вновь признали самым холодным местом на земле. Иностранных журналистов удивило, как могут жить люди в условиях, когда только что выловленная рыба превращается в продукт глубокой заморозки.