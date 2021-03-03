Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

Товары московских производителей теперь продаются в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Товары московских производителей будут продаваться в магазинах магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге на сайте мэра Москвы. По его словам, это решение - один их из способов поддержки экспорта продукции московских предприятий. «Все зависит от того, как скоро мы вновь сможем летать по всему миру», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что сегодня Москва обеспечивает четверть российского экспорта. В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России составил 161 миллиарда долларов – это рекордный показатель за последние годы. Почти 25% этой суммы – 39,86 миллиарда долларов – обеспечила Москва. Объемы продукции, поставляемой столичными предприятиями за рубеж, в 2020 году выросли на 31%. Сергей Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта. Например, в прошлом году в столице был введен «экспортный кешбэк» - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам.

- В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен «экспортный кешбэк» - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 миллионов рублей), - написал мэр столицы. - Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт.

Хорошей возможностью продвигать свои товары на мировом рынке сегодня являются цифровые площадки. Экспортеры могут бесплатно получить аккаунты на мировых маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com, создать свой интернет-магазин на Ebay.com или продавать свою продукцию на Tmall.com.

- Популярностью пользуется и единственная в своем роде акселерационная программа Е-com Success, - рассказал Сергей Собянин.

В 2020 год объем средств, выделенных компаниям-экспортерам, увеличился в семь раз и составил около 500 миллионов рублей. При этом число предприятий, получивших субсидии и гранты, выросло в пять раз. Сергей Собянин отметил, что в абсолютных цифрах и масштабах столичной экономики это суммы вроде бы небольшие.

- 500 миллионов рублей (6,7 миллиона долларов) - всего лишь 0,02% от общего объема экспорта Москвы. Но эти небольшие суммы открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы, - написал мэр столицы.

Товары московских производителей сегодня поставляются в 183 страны мира. И это не только наши ближайшие соседи – Казахстан и Белоруссия, но и Китай, США, Германия и Япония. Список продукции, которая идет на экспорт, довольно широк. Это механическое оборудование, техника и компьютеры, автомобили, химическая продукция (например, нетканые материалы и полиэтилен). Особой популярностью во всем мире пользуются знаменитые московские продукты – конфеты, напитки и мясные деликатесы.