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Австралийская авиакомпания запускает авиарейсы с "таинственной" точкой прибытия

Так компания хочет спасти жителей страны от хандры из-за закрытия границ
Антон Беспамятных
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Qantas запустила необычные внутренние авиарейсы

Qantas запустила необычные внутренние авиарейсы

Фото: REUTERS

Австралийская авиакомпания Qantas запустила необычные внутренние авиарейсы. Их уникальность в том, что купивший билет человек не знает, куда прибудет в конце полета.

В официальном пресс-релизе авиаперевозчика указано, что такие авиарейсы были придуманы, чтобы помочь австралийцам справить от хандры из-за закрытых границ. Qantas планирует запустить три внутренних рейса по Австралии для желающих насладиться уникальным опытом путешествия по родине.

Ранее в Австралии предложили еще один необычный способ справиться с последствиями пандемии коронавируса. Группа исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета предложила добавлять измельченные медицинские маски в бетонную смесь, которая используется для строительства дорог. Они обнаружили, что подобная "добавка" повышает упругость и износостойкость дорожного полотна.