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Политика

Захарова: США и ЕС пытаются санкциями отвлечь внимание от своих проблем

Официальный представитель МИД заявила, что партнёрство сторон строится на оголтелой русофобии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что за партнерством сторон не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что за партнерством сторон не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

США и Европейский союз пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, вводя новые санкции в отношение России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Одна из частей всей этой кампании - отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем, - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Она также отметила, что Европейский союз не может прийти к единому мнению о введении паспортов вакцинации и о том, как такой порядок будет сочетаться с "их же концепцией прав человека", добавила Захарова.

Также она считает, что ЕС не может "реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга" по вопросу поставок вакцин от коронавируса.

Говоря о партнёрстве Евросоюза и США, Захарова заявила, что оно основано "оголтелой русофобии", а не на "решении конструктивных, позитивных задач".

Вчера, 2 марта, как сообщал сайт KP.ru, Евросоюз ввёл санкции против российских силовиков, причастных к давлению на российского политика Алексея Навального и к его уголовному наказанию.