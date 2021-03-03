Захарова: США и ЕС пытаются санкциями отвлечь внимание от своих проблем

Официальный представитель МИД РФ отметила, что за партнерством сторон не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии Фото: Михаил ФРОЛОВ

США и Европейский союз пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, вводя новые санкции в отношение России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Одна из частей всей этой кампании - отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем, - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Она также отметила, что Европейский союз не может прийти к единому мнению о введении паспортов вакцинации и о том, как такой порядок будет сочетаться с "их же концепцией прав человека", добавила Захарова.

Также она считает, что ЕС не может "реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга" по вопросу поставок вакцин от коронавируса.

Говоря о партнёрстве Евросоюза и США, Захарова заявила, что оно основано "оголтелой русофобии", а не на "решении конструктивных, позитивных задач".

Вчера, 2 марта, как сообщал сайт KP.ru, Евросоюз ввёл санкции против российских силовиков, причастных к давлению на российского политика Алексея Навального и к его уголовному наказанию.