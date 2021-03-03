Банки обяжут выкупать проданные обманом финансовые продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские банки обяжут выкупать у клиентов продукты, которые проданы с использованием обманных схем. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий законопроект примут в апреле, а вступит в силу он в июне-июле.

Этот документ отрегулирует деятельность кредитных организаций, так как в последнее время все чаще фиксируются случаи, когда банки продают одни услуги под видом других.

Но в банках наличие подобных схем категорически отрицают, заверяя, что так называемый «мисселинг» у них не допускается.

В пресс-службе Центробанка отметили, что новые правила направлены на защиту потребителей и повышение их информированности о финансовых продуктах.

Эксперты поддерживают принятие данного законопроекта, но при этом не ясно, как клиент сможет доказать, что при покупке того или иного банковского продукта его обманули, пишет газета «Известия».

Тем временем, россияне стали осмотрительнее оформлять кредиты. За прошлый месяц число выданных кредитных карт сократилось почти вдвое. Положительный ответ от банка получили только 28% потенциальных клиентов, сообщает Пятый канал.