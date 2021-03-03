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Политика

МИД Китая назвал санкции ЕС и США по делу Навального вмешательством во внутренние дела России

Власти КНР надеются, что стороны смогут мирным диалогом урегулировать противостояние
Ася КУЗНЕЦОВА
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МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США и ЕС против России

МИД Китая прокомментировал введение новых санкций США и ЕС против России

Фото: REUTERS

Власти Китая надеются на мирное решение ситуации вокруг дела политика Алексея Навального и введённых из-за него антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

- Мы надеемся, что Россия и соответствующие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить риски путем переговоров и мирного диалога, - заявил министр иностранных дел Китая на брифинге сегодня, 3 марта.

Дипломат также уточнил, что Китай не планирует вмешиваться во внутренние дела иностранных государств и считает, что делом Алексея Навального должна заниматься только Россия.

- При осуществлении взаимодействия на международной арене не следует прибегать к односторонним санкциям, - добавил Ван Вэньбинь.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что МИД Китая призвал США отменить завышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против китайских организаций и исследовательских структур, чтобы улучшить отношения.