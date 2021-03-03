В Ассоциации НПФ дали совет, как увеличить свою пенсию до 50 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик подсказал, как увеличить свою будущею пенсию до 50 тысяч рублей. Для этого нужно задаться вопросом примерно за 30 лет до выхода на заслуженный отдых.

Эксперт предлагает ежемесячно перечислять на формирование накопительной части пенсии не менее 10 тысяч рублей. Если накопить к пенсионному возрасту порядка 3 миллионов рублей, то это будет достаточная сумма для допвыплат.

Не стоит забывать, что деньги не просто лежат на счету, а работают и приносят доход своему владельцу. За тридцать лет НПФ должен преумножить средства почти в два раза. Таким образом у человека на счету будет размещаться порядка 5,5 миллионов рублей.

- На это уйдет примерно 30 лет. То есть, ежемесячно стоит переводить на формирование своей пенсии около 10 тысяч рублей, чтобы достичь указанной суммы. Все это позволит человеку получать на пенсии порядка 35 тысяч рублей ежемесячно, - отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

А еще 14-15 тысяч рублей будет доплачиваться за счет страховой части пенсии. Таким образом суммарно получается 50 тысяч рублей.

- Рассчитывать на высокую страховую пенсию не стоит. Даже если человек получает внушительную зарплату, то она не будет пропорциональна пенсии, так как существуют определенные лимиты. О больших выплатах можно говорить только если к страховой части добавится внушительная накопительная, - заключил Эрлик.

Кстати, деньги на счете в НПФ можно сделать наследуемыми. В таком случае их получат наследники человека, если он уйдёт из жизни до получения средств.

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