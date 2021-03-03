Губернатор Василий Орлов: «Для защиты села от паводков в Приамурье скорректировали русло реки»

Глава Приамурья Василий Орлов рассказал о мерах защиты против наводнений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Село Троицкое Ивановского района Амурской области теперь защищено от паводков: русло реки Белая, рядом с которым оно расположено, было скорректировано и укреплено. Населенный пункт серьезно пострадал от масштабного наводнения в 2019 году. Тогда же под контролем министерства природных ресурсов Амурской области на реке Белой начались работы по предотвращению новых паводков. Их финансирование шло по госконтракту за счёт субвенций из федерального бюджета.

- Специалисты расчистили русло от наносов грунта, провели дноуглубительные, русловыправительные работы, планировку откосов берегов, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Всё это должно предотвратить подтопление села Троицкое во время паводков.

Белое – лишь одно из нескольких сел Приамурья, пострадавших из-за разлива рек. За последние семь лет в Амурской области произошли четыре наводнения. Самыми опасными оказались паводки 2013 и 2019 годов. При этом прогноз специалистов однозначен: области необходимо принять меры по защите населенных пунктов от дальнейших подтоплений.

Защита сел и деревень Приамурья от разгула стихии стала одной из главных тем Дней Амурской области, прошедших недавно в Совете Федерации РФ. Сенаторы одобрили региональный проект строительства инженерных объектов в девяти населенных пунктах, расположенных в самых опасных зонах. Проект также предлагает расчистку и углубление русел рек. Если федеральный бюджет окажет необходимую поддержку, Амурская область сможет начать эти работы уже в 2021 году, а с 2022 года запустить строительство трех объектов инженерной защиты в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. На строительство в Гродеково требуется 493,2 миллиона рублей, во Владимировке – более 3,5 миллиарда рублей, в Усть-Ивановке - 1,5 миллиарда рублей.

Область активно продолжает работы по расчистке и углублению рек, которые финансируются за счет субвенций из федерального бюджета. Сейчас к реализации готовы два проекта общей стоимостью в 103,2 млн. рублей: одни из них – по углублению русла реки Дим в Михайловском районе, другой – по работам на реке Завитая в Михайловском района.

По инициативе губернатора Василия Орлова в Приамурье начались работы по установке так называемых зон затопления. Они помогут определить районы, в которых наиболее велик риск подтопления. На таких территориях запрещено жилищное строительство, а также наложен ряд других ограничений. В будущем предполагается, что люди, уже живущие в зонах затопления, будут переселены в другие места.