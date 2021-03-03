Мошенники придумали новую схему кражи денег с возвратом переводов Фото: Shutterstock

Мошенники регулярно придумывают новые схемы обмана россиян. К звонкам и сообщениям с просьбой вернуть ошибочно переведенный платеж все уже привыкли, так что обманщики были вынуждены пересмотреть способ и добавить в него новые элементы.

Основа все таже – ошибочно переведенный платеж, но вернуть его просят не отправителю, а по указанным реквизитам. Мол, средства предназначались третьему лицу и, чтобы не перечислять деньги туда-сюда, жертву просят перевести сразу куда нужно.

В этом и кроется основной обман. Если человек решается сделать доброе дело, то попадает в ловушку.

- Такой платеж является закрепительным для привязки карты к какому-либо сервису в интернете. После данные порталы могут списывать деньги без дополнительный верификаций, не потребуются пароли и другие способы защиты, - объяснил «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

В Центробанке подтвердили, что злоумышленники действительно могут использовать схему обмана с «возвратом» денег. Если поступила такая просьба, то не нужно ничего отправлять, стоит сразу же сообщить об этом в свою кредитную организацию и написать заявление на возврат этих денег непосредственно отправителю.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дали советы, как распознать телефонных мошенников и противостоять их уловкам. Аналитики напомнили, что важно ставить под сомнение любую информацию, полученную от неизвестного лица, пишет RT.