Власти Тюменской области поддержат малый и средний бизнес

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в социальных сетях, что принял решение о выделении дополнительной помощи малому и среднему бизнесу региона в размере 50 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования.

«Отмечу, что такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы ее получили 347 раз. А инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более двух миллиардов рублей», - напомнил глава региона.

Александр Моор уточнил в своем сообщении, что подавать заявку в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии необходимо с 1 по 15 апреля. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (3452) 42-66-42, +7 (3452) 42-66-52, e-mail: SaryYuV@72to.ru, DeryazhnayaYuP@72to.ru.