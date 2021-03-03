Песков назвал возмутительными заявления США об "отравлении" Навального

Песков назвал возмутительными бездоказательные заявления США о якобы отравлении Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утверждения США об отравлении российского политика Алексея Навального сотрудниками российских спецслужб возмутительны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник, 2 марта, Министерство финансов США вслед за Евросоюзом ввело санкций в отношении семи должностных лиц из-за ситуации с Алексеем Навальным. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, два замминистра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, сообщал ранее сайт KP.ru.

Песков заявил, что поводом для санкций западные страны назвал "дело берлинского пациента".

- При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно, - добавил Песков.