Почта России и AliExpress подписали соглашение о партнерстве

Компании планируют открыть 10 тысяч новых постаматов и пунктов выдачи по всей России Фото: Shutterstock

Почта России и AliExpress Россия заключили стратегическое партнерство о развитии совместной системы логистики. Компании откроют единые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения.

Партнеры предложат продавцам AliExpress Россия фулфилмент-сервис в сети логистических центров на всей территории РФ, на которых Почта будет комплектовать заказы с интернет-магазина и хранить товары.

Компании планируют открыть 10 тысяч новых постаматов и пунктов выдачи по всей России. Кроме того, на базе новых и действующих отделении Почты откроются пункты выдачи заказов с AliExpress. С марта 2021 года курьеры Почты начали доставлять товары с AliExpress из пунктов выдачи и почтовых отделений.

Представители обеих компании отметили, что рады улучшить сервис доставки для жителей России. Генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев добавил, что партнерство поможет улучшить показатели "последней мили".

В январе 2021 года AliExpress Россия запустил экспресс-выдачу заказов. Теперь покупатели смогут оперативно проверить статус заказа и уже через несколько часов забрать его в удобном магазине продавца. При этом выдача и доставка в магазин осуществляется бесплатно.