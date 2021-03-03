Иммунолог-аллерголог указал, чем опасны старые подушки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аллерголог-иммунолог Анатолий Болибок указал, в чем кроется опасность старых подушек и какой вред они могут нанести человеку.

Врач отметил, что правильно выбранная подушка оказывает влияние на самочувствие человека, так как обеспечивает здоровый сон.

- С точки зрения аллергологии подушки являются источником достаточно сильных аллергенов, потому что со временем в них накапливаются как, собственно, бытовая пыль, так и клещи домашней пыли, - говорит врач.

Зачастую, именно старые подушки становятся источником проблем. Если необъяснимо появляется хронический насморк, постоянно болит голова, возникает конъюнктивит или развивается бронхиальная астма – это может быть признаком аллергии.

- В подушках селятся микроскопические насекомые, которые там живут. Они человека не кусают, но они поедают эпителий, капельки пота, капельки слюны, которые в эту подушку попадают, - делится аллерголог с Пятым каналом.

Подобный недуг излечим, сегодня существуют вакцины, защищающие человека от данной напасти.

Врач также напомнил, что важен не только возраст изделия, но и качество материала, из которого оно сделано. Желательно, чтобы подушку можно было стирать, это позволит сохранить чистоту изделия.

К тому же, нельзя забывать про срок годности и периодически менять подушки на новые.