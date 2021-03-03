"Бесогон" Никиты Михалкова вернется на телеэкраны

Программу "Бесогон" сняли с эфира телеканала "Россия 24" в мае 2020 года

Авторская программа режиссера Никиты Михалкова "Бесогон" вернется в эфир телеканала "Россия 24".

Как передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу режиссера, программа вернется в телеэфир по многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной беседы с телеканалом. Также в течение майских праздников аудитория "России 24" сможет увидеть выпуски программы, которые выходили только на видеохостинге YouTube.

Никита Михалков заявил, что выход передачи в телеэфир никак не изменит "смысла и температуры разговоров со зрителями".

Главный редактор ВГТРК Евгений Бекасов подтвердил информацию о возвращении телепрограммы и рассказал, что выпуски "Бесогона" будут выходить в еженедельном формате.

Программу "Бесогон" сняли с эфира телеканала "Россия 24" в мае 2020 года. Это произошло после того, как канал отказался повторять выпуск, где Никита Михалков обвинял Билла Гейтса в планах по чипированию планеты. Позже в "России 24" отметили, что не собираются отказываться от трансляции других выпусков программы, однако режиссер принял решение выпускать "Бесогон" только на YouTube.