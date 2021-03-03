Появились подробности смерти олимпийского чемпиона Александра Блинова, замерзшего в сугробе

Олимпийский чемпион в конном командном троеборье Александр Блинов Фото: СОЦСЕТИ

Олимпийский чемпион в конном командном троеборье Александр Блинов жил Подмосковье. Вел тихую жизнь, работал на конюшне, рядом с ней и нашли его замерзшее тело. Он пропал 9 февраля и только 2 марта удалось отыскать погибшего мужчину.

Сразу после исчезновения Блинова, волонтеры и полицейские высказывали предположения, что он мог замерзнуть, но проверить все сугробы было не под силу, уж больно снежной выдалась минувшая зима. А когда на улице потеплело и сугробы стали таять, страшные догадки подтвердились.

Тело нашли неподалеку от конноспортивного клуба на окраине села Андреевское. Оказалось, что Блинов не добрался до дома, в котором жил, всего 150 метров.

В беседе с сайтом mk.ru приятель погибшего Александр Евдокимов рассказал, что в день трагедии чемпион ездил в Можайск, снял в банке деньги и домой возвращался на такси. Водитель высадил пассажира примерно в 500 метрах от дома, из-за заносов машина не смогла проехать дальше.

- Еще в Можайске он зашел в супермаркет, это установили по камерам. Вышел из магазина в не очень хорошем состоянии, - говорит мужчина.

Еще одна знакомая чемпиона Инесса Рассказова поделилась, что примерно в тот же вечер, когда таксист высадил пассажира, с работы возвращалась тренер их спортивного клуба и видела, что человек чуть ли не ползком перебирается через дорогу.

- Сзади подпирали другие машины, и она не смогла остановиться. Проехала чуть дальше, вызвала скорую помощь, а когда медики прибыли на место, никого не нашли. Не исключено, что это был Блинов. Видимо он направлялся именно к своему домику на территории клуба, но не дошел. Удивительно, что его так долго не могли найти, хотя поисковики перекопали большой участок снежной целины на возможном пути Блинова, - рассказала женщина.