Эксперт дал советы, как защититься от новой схемы мошенничества

Эксперт рассказал, как защитить себя от действий мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное правило защиты от любых мошеннических действий - никогда никому не сообщать свои персональные данные. Об этом заявил шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Он прокомментировал новость о новой разновидности мошенничества, во время которой преступники сообщают россиянам о выплатах с портала «Госуслуги» и похищают данные банковских карт.

«При любых звонках, письмах, в которых что-то вас просят сообщить, а в основном это персональные данные, ИНН или СНИЛС — ни в коем случае никому (ничего не сообщайте — прим. ред.). Ни портал госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают... Поскольку мы из-за пандемии ушли в онлайн, естественно, инструментами стали интернет и мобильная связь. К сожалению, много людей, желающих это благо цивилизации обратить себе в личную выгоду и, естественно, в ущерб другим людям», — цитирует эксперта RT.

Специалист также добавил, что если звонок от незнакомцев быстро обрывается, то скорее всего, мошенники хотят, чтобы вы перезвонили. А делать этого никогда не нужно.

Также Букштейн рекомендует вообще не брать трубку, если звонят с незнакомого номера. Особенно важно предупредить о возможном обмане пожилых родственников. Они, как правило, очень доверчивы, и являются одной из самых уязвимых категорий для мошенников.

Напомним, ранее появилась информация о том, что преступники придумали новую обманную схему. Мошенники начали высылать россиянам электронные письма якобы от портала госуслуг. В письмах они просят ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и указать номер банковской карты, на которую можно перевести соцвыплату. Деньги, конечно, никому не переводят, а вот мошенники получают доступ к личным данным доверчивых пользователей, передает Пятый канал.