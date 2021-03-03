Путин: Россияне ждут большей эффективности от органов власти

Глава государства отметил, что россияне ждут большей эффективности от властей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители РФ не совсем довольны работой органов власти, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Министерства внутренних дел в Москве.

Глава государства отметил, что россияне ждут большей эффективности от властей, в том числе и от МВД. Путин добавил, что в прошлом году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его мнению, силовики эффективно исполняли свои обязанности до и во время пандемии коронавирусной инфекции.

В начале февраля 2021 года Владимир Путин подписал указ, вводящий перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц регионов России. В перечень критериев попали доверие к власти, численность населения субъекта, уровень бедности в нем, количество занимающихся спортом граждан, уровень образованности населения и прочее.