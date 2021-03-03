В МВД опровергли информацию об отказе хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

В МВД подчеркнули, что необходимость увеличения сроков хранения обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел России продолжит работу над законопроектом, по которому в случае принятия срок хранения отпечатков пальцев увеличат до достижения гражданами 100 лет.

Ранее сегодня, 3 марта, как сообщал сайт KP.ru, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что МВД отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет. Также отмечалось, что законопроект прошёл независимую антикоррупционную экспертизу.

"Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что МВД России отказалось от разработки законопроекта... не соответствует действительности", - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 20 февраля в МВД сообщили о работе над правками к 13 статье федерального закона о государственной дактилоскопической регистрации в России. Сейчас отпечатки пальцев хранят до смерти гражданина или до 80 лет. Сейчас, из-за роста доли населения старше 80 лет, в МВД предложили хранить отпечатки пальцев до смерти или до 100 лет, отметив, что люди старше 80 лет чаще остальных групп населения страдают от потери памяти.