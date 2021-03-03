Глава Сахалина Валерий Лимаренко: Мы планируем победить пандемию к июню

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Фото: Иван МАКЕЕВ

Победа над коронавирусом на Сахалине к лету важна, так как заработают детские лагеря, а жители региона отправятся в отпуск. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Сахалин".

В интервью главному редактору медиагруппы "Комсомольская правда" Владимиру Сунгоркину глава региона сообщил, что на Сахалине ежемесячно прививается от коронавируса 21 тысяча человек. Для достижения коллективного иммунитета в регионе иммунизацию должны пройти 50% населения.

– Мы планируем победить пандемию к июню. Это важно, поскольку с наступлением лета заработают детские лагеря, люди отправятся в отпуска. То есть островитяне смогут вернуться к нормальной жизни, — сообщил губернатор.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что вакцинация у них в регионе может закончиться уже в августе 2021 года. По его мнению, увеличение объемов производства вакцины позволяет ускорить темп вакцинации населения Ставрополья.