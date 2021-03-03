Власти региона активно стимулируют развитие семейных ферм, сельхозкооперативов и соискателей гранта «Агропрогресс»

Большая часть средств – это гранты, сообщил глава региона Игорь Артамонов. 86,3 млн рублей пойдут на грантовую поддержку семейных ферм, сельхозкооперативов и новый вид гранта «Агропрогресс», на который смогут претендовать только общества с ограниченной ответственностью – компании малого и среднего бизнеса и сельхозтоваропроизводители. На грант «Агростартап» предусмотрены 62 млн рублей

По словам губернатора, грантовая поддержка – один из самых востребованных инструментов господдержки среди малых форм хозяйствования региона. В 2020 году на гранты пришлось 86% всей помощи фермерам. Для крестьянско-фермерских хозяйств приоритетными видами деятельности были разведение крупного рогатого скота и выращивание плодовых и ягодных культур; для сельхозкооперативов – заготовка, хранение и переработка мяса и молока, а также убой сельхозживотных и птицы.

Губернатор региона Игорь Артамонов подчеркивает растущий вклад фермеров в общий объем выпускаемой сельхозпродукции.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – отметил Игорь Артамонов.

С этого года в области начинают развивать региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в который перенесены все мероприятия проекта «Создание системы и поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В его рамках будет предоставляться грант «Агростартап». Этот вид поддержки действует с 2019 года, в целом им воспользовалось 61 хозяйство. Всего было выдано грантов на сумму 170,2 млн рублей. За два года грантополучатели создали 111 рабочих мест. В 2020 году фермеры, получившие «Агростартап», произвели продукции на 54,4 млн рублей.

Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года. С 2015-го гранты на развитие материально-технической базы выделяют сельскохозяйственным кооперативам. Эксперты отмечают, что, поддерживая малые формы хозяйствования, руководство региона не только помогаем развивать бизнес. Это также способствует созданию новых рабочих мест, а значит – повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом.