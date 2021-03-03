Минюст признал "Альянс врачей" иностранным агентом

Министерство юстиции России признало профсоюз "Альянс врачей" иностранным агентом и внесло его в соответствующий реестр.

- Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта 2021 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый Васильевой А. Е., - передаёт слова представителей Минюста ТАСС.

Отмечается также, что ведомство при проверке обнаружило "факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности".

Независимый профсоюз медицинских работников был создан в 2018 году. Его главой стала врач-офтальмолог Анастасия Васильева. На сайте организации отмечено, что у Альянса есть 42 отделения в российских регионах.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ноябре 2020 года члены "Альянса врачей" проникли в медицинскую лабораторию женской консультации в Вологде, чтобы зафиксировать нарушения условий труда сотрудников лаборатории в медучреждении и направить в прокуратуру.

В январе глава профсоюза Анастасия Васильева была задержана по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку политика Алексея Навального. Вместе с ней по делу проходят юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш, муниципальные депутаты, и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

* ФБК также признан Минюстом иностранным агентом.