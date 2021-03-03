Путин: правоохранители должны активно мониторить интернет

Путин призвал правоохранителей активно мониторить интернет Фото: REUTERS

Правоохранительные органы должны активно мониторить интернет, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что силовики должны активнее искать тех, кто вовлекает в противоправные действия несовершеннолетних.

Президент, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, отметил, что профилактика правонарушений стала эффективнее, особенно в "молодёжной среде".

- Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, - добавил Владимир Путин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, на акции в поддержку Алексея Навального 23 января было задержано около 300 подростков. Из них около 70 были задержаны в Москве и порядка 30 - в Санкт-Петербурге.