Путин: правоохранители должны активно мониторить интернет

Правоохранительные органы должны активно мониторить интернет, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что силовики должны активнее искать тех, кто вовлекает в противоправные действия несовершеннолетних.

Президент, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, отметил, что профилактика правонарушений стала эффективнее, особенно в "молодёжной среде".

- Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, - добавил Владимир Путин.