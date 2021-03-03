Предприниматель из Японии набирает команду единомышленников для полета с ним к Луне

Маэдзава является одним из самых состоятельных граждан Японии Фото: Twitter.com

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава сообщил в Twitter, что наберет восемь человек для полета к Луне. Он должен стать первым космическим туристом компании SpaceX.

"Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира". - Сказал Маэдзава.

Члены команды бизнесмена должны выполнить два условия: во-первых, указать в заявке род повседневной деятельности и пояснить, какую пользу для общества принесет полет в космос. Во-вторых, они должны поддерживать других членов экипажа и обладать навыками работы в команде.

В 2018 году 42-летнего Маэдзаву выбрали в качестве первого туриста, который совершит полет в космос. На корабле компании SpaceX японец приобрел все пассажирские места.

Маэдзава является одним из самых состоятельных граждан Японии с капиталом по оценкам журнала Forbes около $3 млрд.