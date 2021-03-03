Агрокомплекс семьи Ткачёва вновь стал крупнейшим землевладельцем России

"Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева вновь сохранил свои позиции в рейтинге крупнейших землевладельцев России по версии Forbes.

Отмечается, что в состав участков Ткачева входит земля в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области. Общая площадь земли в 660 тысяч гектаров аналитики издания оценили в 88,6 миллиарда рублей.

Второе место рейтинга досталось "Продимекс" Игоря Худокормова. Его земельные владения в Центрально-Черноземном районе составляют 892,2 тысячи гектаров и стоят 65,1 миллиарда рублей. На третьей строчке оказался "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников. Их участки в 1,047 миллиона гектаров специалисты оценивают в чуть более 49,1 миллиарда рублей.