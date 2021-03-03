Прощание с Юрием Розановым: гражданская панихида состоится в Москве 4 марта 2021

Прощание с Юрием Розановым состоится в Москве 4 марта 2021 года. Гражданская панихида пройдет в четверг в 11 часов утра.

- В четверг в 11:00 состоится гражданская панихида по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге Центральной клинической больницы). Отпевание будет в 13:00 в церкви Преображения Господня (Волоколамское шоссе 128), - написал в посте в Телеграм комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

Ранее сайт kp.ru писал, то 3 марта стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова. Он умер в возрасте 59 лет. В последнее время он боролся с онкологией.