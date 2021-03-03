Фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на 10 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 3 марта, было официально объявлено о том, что фигуристка Мария Сотскова, которая уже завершила свою спортивную карьеру, получила дисквалификацию сроком на 10 лет. Об этом объявила пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.

- Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну сроком на 10 лет, - говорится в сообщении.

При этом, особо отмечается и срок окончания дисквалификации спортсменки. Он закончится аж 5 апреля 2030 года. Марии Сотсковой - 20 лет, и в июле 2020 года она объявила о завершении своей спортивной карьеры. В ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество и по осени 2020 года она была дисквалифицирована. Как сообщает ТАСС, ее подозревали в подделке мед.справки, по которой она объясняла свою недоступность для допинг-тестирования.

Мария Сотскова в сезоне 2017/2018 была второй в финале серии Гран-При. А на Олимпиаде 2018 стала восьмой, тогда как победительницей турнира стала, как все помнят, Алина Загитова, а второй - Евгения Медведева. На чемпионате Европы, который предшествовал Играм в Пхенчхане, Мария была четвертой. На чемпионатах России в разное время фигуристка выигрывала серебро и бронзу.