Глава Сахалина рассказал, как переломить тенденцию сокращения численности населения региона. Фото предоставлено "Комсомолке": Сергей Красноухов

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эксклюзивном интервью в эфире радио "КП на Сахалине" главному редактору Медиагруппы "Комсомольская правда" Владимиру Сунгоркину рассказал, как островные власти пытаются переломить тенденцию по сокращению численности населения региона.

По словам главы Сахалина, для изменения текущего положения дел в лучшую сторону требуются большие усилия.

– Понятно, что нужно приглашать таких пассионарных людей, которые хотят жить и работать в новой экономике. Мы работаем сейчас над темой миграции очень активно, - объяснил губернатор.

Лимаренко добавил, что уже поручил членам правительства разобрать ситуацию на ключевые показатели эффективности по росту численности населения.

Владимир Сунгоркин отметил, что за последние 29 лет численность населения на островах сократилась почти на четверть – с 700 тысяч до полумиллиона человек.

Тем временем, губернатор региона перечислил варианты, которые должны помочь замотивировать людей не покидать свою область и не переезжать семьями в другие за ее пределы.

– Комфортная городская среда – раз. Новые рабочие места – два. Развитие образовательных программ – три, - рассказал губернатор в эфире радио "Комсомольская правда" на Сахалине.

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