Девушка столкнулась со странной традицией в семье мужа Фото: REUTERS

24-летняя пользовательница Raddit рассказала о странной традиции, с которой столкнулась в семье мужа. Ее супруг регулярно отправляется вместе с родственниками в поездки, но никогда не берет жену с собой. Девушка никак не смогла объяснить такое поведение и обратилась за советом к подписчикам.

Она рассказала, что муж родился в многодетной семье и всегда была любимчиком матери. Девушка пожаловалась на то, что новоиспеченные родственники не приглашают ее ни на какие важные мероприятия и тем более в поездки. Хотя ее родители приняли ее супруга как сына.

- Я чувствую себя так, как будто у меня нет права голоса и как будто я там чужая, - написала автор поста.

Она привела в пример ситуацию, которая произошла около года назад. Тогда супруг, его брат и сестра решили отправиться в совместное путешествие. Девушку, как обычно, с собой не позвали. Зато с ними поехал муж сестры, что вызвало еще большее недоумение у девушки.